Чебоксары, , 13:49 — REGNUM В Чувашии хотят значительно расширить грантовую поддержку учителей и педагогов, а также вдвое увеличить размер грантов за инновации в сфере образования. Соответствующий проект разработало республиканское министерство образования, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Учителя с нетерпением ждут школьников Елена Молчанова © ИА REGNUM

Изменения предлагается внести в указ о дополнительных мерах «по поддержке и развитию инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования» в Чувашии. Это касается размера грантовой поддержки. Также в документе предусмотрено поощрение победителей профессиональных республиканских конкурсов.

В новой редакции более чем вдвое увеличивается размер грантов главы республики для поддержки инноваций в сфере образования: педагогическим работникам предлагается выплачивать вместо 10 тыс. рублей по 20 тыс. рублей, грантовая поддержка образовательных учреждений может возрасти с 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Всего предусмотрено 50 грантов, в том числе для 30 — для педагогов, 20 — для учреждений.

Кроме того, предлагается ввести восемь новых грантов по 500 тыс. рублей для образовательных учреждений: пять грантов — за подготовку двух и более выпускников, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов, три — за лучшую практику обучения на чувашском языке.

Помимо этого, в проект включены поощрения по 50 тыс. рублей для победителей шести профессиональных республиканских конкурсов: «Лучший методист», «Лучший педагог общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший тьютор», «Педагогический дебют», «Учитель-дефектолог», «Лучший учитель родного языка и литературы».

Как сообщало ИА REGNUM, аграрные техникумы в пяти районах Чувашии (Батыревском, Вурнарском, Марпосадском, Цивильском и Ядринском) объединят в одно учреждение. Также к ним присоединят учебный центр «Нива».

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