Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Северной столице, избалованной аномально тёплой для ноября погодой, в субботу, 12 ноября, ожидается шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Елена Молчанова ИА REGNUM Сильный ветер на Финском заливе в Петербурге

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом предупредили 11 ноября в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу в Петербурге местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 20 м/с. Кроме того, в городе на Неве пройдет небольшой дождь.

При этом температура воздуха в течение суток будет в районе +10…+12 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем — слабо повышаться.