Москва, 11 ноября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Киевский, Кировский и Куйбышевский район Донецка, а также Яковлевка были обстреляны со стороны бандеровских вооружённых формирований. Об этом 11 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 12:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 12:50 киевские нацисты выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 13:15 — четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и в 13:35 — три снаряда калибра 155 мм по Яковлевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные остановили подразделения киевских боевиков на удалении 30-40 км от района переправ через реку Днепр.