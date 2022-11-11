Чебаркуль, Челябинская область, , 13:45 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области вынесен приговор по делу о незаконном обороте алкоголя. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

Нет алкоголю!

По данным следователей, у 46-летнего гражданина и его 25-летнего сына изъяли почти 15 тыс. бутылок на общую сумму более 3,7 млн рублей. Подсудимые больше трёх лет торговали спиртным. А старшему обвиняемому также вменили вымогательство. Оказалось, что ране он вымогал у своего знакомого 2 млн рублей.

Суд назначил старшему восемь лет в колонии строгого режима. Его сын получил условный срок. Также удовлетворены исковые требования правообладателей товарных знаков на сумму более 7,6 млн рублей. А изъятая немаркированная алкогольная продукция будет уничтожена.