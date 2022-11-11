Бишкек, , 13:41 — REGNUM Генеральным секретарем Организации тюркских государств назначен представитель Киргизии Кубанычбек Омуралиев. Решение принято в ходе саммита глав государств ОТГ, проходящем в узбекском городе Самарканде.

Ареал тюркских народов

На этом посту он пробудет в течение ближайших трёх лет.

Отметим, что Омуралиев до настоящего времени занимал должность посла Киргизии в Турции и посла в Израиле по совместительству.

Ранее Организацию тюркских государств поочерёдно возглавляли представители Турции — Халил Акынджы, Азербайджана — Рамиль Гасан и Казахстана — Багдад Амреев.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2009 года по инициативе турецких властей был создан Тюркский совет — новая политическая организация, в которую вошли тюркоязычные страны. В ноябре 2021 года её переименовали в Организацию тюркских государств.

ОТГ активно занимается налаживанием сотрудничества между тюркскими государствами и продвижением политических и экономических интересов Турции в Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и ряде других стран.