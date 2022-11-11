Сургут, Югра, 11 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) в ночь на 11 ноября самолёт авиакомпании «ЮТэйр» совершил аварийную посадку из-за отказа правого двигателя. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

(сс) Maarten Visser Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» в Домодедово

Инцидент произошёл в районе аэропорта Сургута 00:32 мск. Капитан воздушного судна, следовавшего из Тюмени в Сургут, доложил в Координационный центр поиска и спасания об отказе правого двигателя «Боинга-737-500». На борту воздушного судна находились 60 пассажиров, плюс пять членов экипажа.

Посадка была совершена в аэропорту Сургута 00:56 мск благополучно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 11 ноября пассажирский самолёт рейса Москва — Когалым авиакомпании «ЮТэйр» из-за проблем с механизацией совершил аварийную посадку.