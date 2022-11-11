Стокгольм, , 13:42 — REGNUM Министр обороны Швеции Пол Йонсон (Умеренные) подтверждает, что он проинформирован о деле с двумя братьями, которых сейчас обвиняют в шпионаже в пользу России, пишет новостное агентство ТТ.

Пол Йонсон, министр обороны Швеции government.se

В остальном министр обороны Йонссон не захотел комментировать расследование и предъявление обвинений двум гражданам Швеции.

«Я получил информацию по этому делу, и она очень чувствительна. Я не буду это комментировать дальше. Направляю вас [для дальнейших комментариев] в Службу безопасности Швеции», — сказал Йонсон журналистам.

Прокуратура Швеции предъявила обвинения двум мужчинам 11 ноября. Их обвиняют в сотрудничестве с русским ГРУ.

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