Стокгольм, 11 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Министр обороны Швеции Пол Йонсон (Умеренные) подтверждает, что он проинформирован о деле с двумя братьями, которых сейчас обвиняют в шпионаже в пользу России, пишет новостное агентство ТТ.

government.se Пол Йонсон, министр обороны Швеции

В остальном министр обороны Йонссон не захотел комментировать расследование и предъявление обвинений двум гражданам Швеции.

«Я получил информацию по этому делу, и она очень чувствительна. Я не буду это комментировать дальше. Направляю вас [для дальнейших комментариев] в Службу безопасности Швеции», — сказал Йонсон журналистам.

Прокуратура Швеции предъявила обвинения двум мужчинам 11 ноября. Их обвиняют в сотрудничестве с русским ГРУ.