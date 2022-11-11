Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Девятиклассник ножом ранил подростка во время внезапной ссоры в квартире в Красногвардейском районе на востоке Петербурга, сообщили 11 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нож в крови Jo Naylor

16-летнего подростка с ножевым ранением левой ноги госпитализировали из квартиры дома 34 по проспекту Косыгина. Потерпевший рассказал медикам и полицейским, что 40 минут назад он был в гостях у малознакомого 15-летнего ученика девятого класса. Между подростками возникла ссора, в результате которой хозяин ударил гостя ножом в ногу.

«В 21:50 сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении в состоянии алкогольного опьянения был задержан 15-летний парень и доставлен в отдел полиции», — рассказали в ведомстве, отметив, что подозреваемый состоит на учете в полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.