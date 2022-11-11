Москва, 11 ноября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. На купянском направлении российские войска уничтожили свыше 120 киевских боевиков, а также бронетехнику. Об этом 11 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В оборонном ведомстве рассказали, что на купянском направлении ВСУ предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населённых пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области.

«В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции», — заявили в Минобороны.

Уточняется, что уничтожено более 120 киевских боевиков, два танка, три БМП, два БТР, а также пять автомобилей.