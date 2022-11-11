Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге под застройку передали участок рядом с Кольцевой автодорогой и Комплексом защитных сооружений от наводнений. О возможности начала новой жилой застройки сообщает 11 ноября «Деловой Петербург».

КАД на КЗС Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

Управляющая компания «ФОРТИС–Инвест» получила в городском комитете по градостроительству и архитектуре задание на корректировку проекта планировки территории в Ломоносовском районе. Это необходимо для размещения там объектов жилой застройки на участке площадью 22,2 га.

Несмотря на то, что правила землепользования и застройки (ПЗЗ) регламентируют, что на этом участке можно разместить коммерческие объекты, но условно разрешается вести и многоэтажное жилое строительство. Таким образом, там могут появится многоквартирные дома высотой в 10-12 этажей.

По оценкам экспертов, у будущего жилого комплекса есть ряд достоинств. Например, то, что собственники получат петербургскую регистрацию. Расположение участка рядом с КАД позволит владельцам квартир быстро добраться до других районов города.

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