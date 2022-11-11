Стокгольм, , 13:44 — REGNUM Бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт выдвинут на пост председателя Шведской футбольной ассоциации. Это видно из внутренних документов, с которыми ознакомилась газета Expressen.

Футбол Vividscreen.info

Ранее в ассоциации давали понять, что бывший лидер партии Умеренных рассматривался на этот пост, и, по данным Expressen, его имя является одним из четырех номинантов.

Другими кандидатами являются Анника Грэллс, Йенс Т. Андерссон и Биргер Йонссон.

Официально номинация Райнфельдта состоится 15 января 2023 года, но бывший премьер-министр уже подтвердил, что его кандидатура была выдвинута.

«Да, это так», — подтвердил сам Райнфельдт в текстовом сообщении в редакцию.