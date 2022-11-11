Москва, 11 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России подавили взвод самоходных гаубиц «Акация» ВСУ в ЛНР. Об этом сегодня, 11 ноября, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Военнослужащие призыва ВС РФ

Также по его словам, российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов бригады ВСУ в районе города Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ пресекли попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населённого пункта Сладкое.

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