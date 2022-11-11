Москва, 11 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. После обращения Госдумы и Совфеда о биологической опасности, исходящих от лабораторий США, парламенты ряда стран выходят на российских законодателей с заинтересованностью в диалоге. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории б. УССР Ирина Яровая («Единая Россия»).

Kremlin.ru Ирина Яровая

«На нас стали выходить парламенты других стран с заинтересованностью в проведении видеоконференции, а мы предложили именно такой формат диалога, для того, чтобы обсудить и ту информацию, которую мы донесли, и встревоженность в рамках своего обращения, и те меры доверия, которые мы готовы предложить как государство, для обеспечения общей и неделимой безопасности», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума на заседании 27 октября приняла обращение к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Российские парламентарии призвали коллег объединить усилия с Россией и подключиться к расследованию российских парламентариев незаконной военно-биологической деятельности США в б. УССР, с тем чтобы не только досконально изучить ситуацию, но и предпринять шаги на всех соответствующих направлениях и уровнях в целях предотвращения связанных с такой активностью угроз и рисков подрыва режима КБТО.