Москва, , 13:36 — REGNUM Взвод американских буксируемых гаубиц М777 киевских нацистов в Харьковской области подавили во время контрбатарейной борьбы военные Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 11 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

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«В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населенного пункта Золочев Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что также подразделения ВС РФ подавили взвод самоходных гаубиц «Акация» боевиков ВСУ около населённого пункта Невское в Луганской Народной Республике.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что при попытках воспрепятствовать переброске подразделений ВС РФ на херсонском направлении на левый берег Днепра на минных заграждениях подорвалось свыше 20 киевских нацистов.