Москва, 11 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Российские военные остановили подразделения киевских боевиков на удалении 30-40 км от района переправ через реку Днепр. Об этом 11 ноября входе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

U.S. Army Europe ВСУ

«Огнём российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 км от района переправ через реку Днепр», — уточнил он.

Как следует из новой сводки Минобороны России, в 05:00 мск 11 ноября на херсонском направлении была завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. В ведомстве подчеркнули, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему объединённой группировкой российских войск в зоне проведения СВО Сергею Суровикину начать отвод российских войск из Херсона для организации обороны по рубежу Днепра. Суровикин пояснил, что данный манёвр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих.