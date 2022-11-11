Херсон, 11 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Паромная переправа через Днепр из Херсона продолжает работать, люди могут переправиться на левый берег. Об этом сообщил 11 ноября в эфире телеканала «Россия 24 представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

Он отметил, что паром продолжает перевозить людей с правого берега на левый. Также в населённые пункты Алёшки и Голую Пристань можно добраться катерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Херсона сообщил журналистам о том, что в городе, по его данным, могут оставаться до 80-100 тысяч жителей, перемещение людей продолжается.