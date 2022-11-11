Ставрополь, 11 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор по делу об истязании ребенка. Суд обвинил в этом преступлении 24-летнего жителя города Ставрополя. Следствие установило факты неоднократного избиения и причинения боли двухлетней девочке, которая приходится падчерицей подсудимому, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе СКР по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Напомним, в июле 2022 года ИА REGNUM сообщало об аресте жителя краевого центра, который из «личных неприязненных отношений» к дочери своей жены не раз избивал ребенка, а также заставлял становиться на колени на соль и крупу, политые уксусом.

Следствие и суд доказали, что домашний изверг, будучи в состоянии алкогольного опьянения, «заставил сесть коленями и ягодицами двухлетнюю падчерицу на смесь из соли и пшена», а также не менее 40 раз ударил девочку удлинителем по голове, рукам и ногам.

По приговору суда за истязание ребенка обвиняемый отправится в колонию строгого режима на четыре года.