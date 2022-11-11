Рим, 11 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Реакция официального Парижа на решение Италии по ограничении доступа нелегальных мигрантов в страну была чрезмерно агрессивной и несправедливой, заявила 11 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Quirinale. it Джорджа Мелони

Как сообщалось ранее, власти Франции выразили возмущение действиями Италии, которая якобы получает «больше всех» средств ЕС на поддержку мигрантов и при этом считает, что принимать корабли-перевозчики должны другие страны.

Корабль Ocean Viking с несколькими сотнями мигрантов на борту, о котором идет речь, вследствие решения итальянских властей покинул территориальные воды страны и направился во Францию.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.