Стокгольм, , 13:34 — REGNUM Оппозиция резко критикует климатическую политику нового правительства Швеции. К такому выводу можно прийти, если ознакомиться с высказываниями различных политиков в сети.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna. se

«Правое правительство должно бороться с ОПГ, а не с климатом», — написала у себя в Twitter лидер оппозиции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) в связи с представлением бюджета Швеции на 2023 год.

«Печально то, что правительство, кажется, даже не заботится о климате, но позволяет политике Шведских демократов брать верх. Я выступаю против более высоких выбросов в атмосферу и недостигнутых климатических целей», — пишет в соцсети Twitter лидер Центристов Анни Лёф.

«Вы так относитесь и к другим законам, думая, что они необязательны?», — написал в Twitter лидер Зеленых Пер Болунд, комментируя интервью министра финансов Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные), где она признается, что Швеция может не достичь различных климатических целей к 2030 году.

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