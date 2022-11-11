Москва, , 13:31 — REGNUM Центральный административный округ (ЦАО) возглавил список самых опасных округов Москвы в 2022 году. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в эфире YouTube-канала «Вечерка ТВ».

Работа Анны Крыловой Фотоконкурс «Планета Москва»

Так, самыми криминальными округами стали ЦАО (15 778 криминальных случаев), ВАО (13 488 преступлений) и ЮВАО (13 008 случаев).

В то же время в тройке лидеров по наименьшему количеству преступлений оказались ЗелАО (3 010 преступлений), Новая Москва (5 186 правонарушений) и ЮЗАО (9 431 преступление).

Кроме того, Нефедова отметила, что общее число преступлений в столице в последнее время существенно сокращается.