Ярославль, 11 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Ярославле Кировский районный суд вынес приговор супружеской паре, которая организовала секс-притон. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

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Обнаружили интимный салон на улице Собинова в Ярославле в 2020 году. Он действовал под видом «мужского клуба». Тогда следствие установило, что в заведении работали 16 проституток.

Суд над организаторами притона прошёл 20 октября. Их признали виновными в организации секс-притона и приговорили каждого к одному году условного срока с испытательным сроком в один год.

Также на скамье подсудимых оказались администраторы салона. Четырём из них суд назначил наказание в виде пяти месяцев лишения свободы условно, двум — шести месяцев условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Кроме того, 106 тысяч рублей, изъятые во время обыска притона, конфискованы в доход государства.