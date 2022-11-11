Москва, 11 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. При попытках воспрепятствовать переброске подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ на херсонском направлении на левый берег Днепра на минных заграждениях подорвалось свыше 20 киевских нацистов. Об этом 11 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что враг в течение ночи на 11 ноября осуществлял попытки сорвать перевозку мирного населения и переброску российских войск на левый берег Днепра, для чего нанёс по ним не менее пяти ударов из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Кроме того, на минных заграждениях подорвалось более двадцати [киевских] военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны сообщили, что на левый берег Днепра успешно переправились все подразделения ВС РФ на херсонском направлении.