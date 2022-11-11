В Швеции двум мужчинам предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России
Стокгольм, 11 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Швеции братьям Пейману Киа, 42 года, и Паяму Киа, 35 лет, предъявлены обвинения в шпионаже с отягчающими обстоятельствами в пользу России. Об этом со ссылкой на решение прокуратуры Швеции пишет новостной портал Omni.
Пеймана Киа также обвиняют в грубом несанкционированном раскрытии секретной информации.
Главный прокурор по делу Пер Линдквист сообщил, что информация, полученная и раскрытая мужчинами, может «нести вред безопасности Швеции».
Пейман Киа работал в Службе безопасности Швеции и военной разведке Must, а Пейман Киа, как говорят, выполнял специальные задания для Службы безопасности Швеции, пишет в свою очередь издание Expressen. Их обоих подозревают в передаче информации российской разведке ГРУ.