Москва, 11 ноября 2022, 13:31 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России пресекли попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населённого пункта Сладкое. Об этом сегодня, 11 ноября, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Попытки боевиков киевского режима контратаковать пресечены на южнодонецком направлении», — уточнил Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ.
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