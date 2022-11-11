Москва, 11 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России пресекли попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать в направлении населённого пункта Сладкое. Об этом сегодня, 11 ноября, на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

«Попытки боевиков киевского режима контратаковать пресечены на южнодонецком направлении», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили до 200 боевиков ВСУ.

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