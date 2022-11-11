Москва, , 13:29 — REGNUM В ходе специальной военной операции ВС России за сутки поразили девять пунктов управления киевских боевиков. Об этом 11 ноября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ», — сказал он.

Конашенков уточнил, что объекты были уничтожены в районах населённых пунктов Новая Каменка, Правдино Херсонской области, Новопетровка, Терновые Поды Николаевской области, Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Бахмутское, Клещеевка и Новоселка Донецкой Народной Республики.

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Кроме того, в ходе боёв были уничтожены 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 176 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 10 ноября, в Николаевской и Херсонской областях ВС РФ уничтожили два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников.

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