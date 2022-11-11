Южно-Сахалинск, 11 ноября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве со стороны местного депутата на Сахалине в отношении сироты и потребовал от руководителя областного следственного управления Бэликто Базарова доклад по делу, сообщается на сайте СК РФ.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

Читайте также: Воронежский депутат получил реальный срок за хищение земельного участка

В соцсетях появилось обращение жителя Сахалина, который рассказал, что является выпускником учреждения для детей-сирот. Он продал свою квартиру местному депутату, который передал ему банковскую карту. Позже сирота выяснил, что снять с неё деньги невозможно.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат, председатель постоянной комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищными отношениями Воронежской городской думы 51-летний Сергей Кудрявцев приговорён к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.