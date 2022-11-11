Москва, , 13:23 — REGNUM При выполнении манёвра по переправе на левый берег Днепра российские войска не понесли потерь. Об этом 11 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Потерь личного состава, вооружения, военной техники, а также материальных средств при переброске российских войск на позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области не допущено, рассказали представители оборонного ведомства в ходе ежедневного брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ объявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра.