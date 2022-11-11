Златоуст, Челябинская область, 11 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту наезда грузовика на двоих рабочих, повлекшего гибель людей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

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Дело завёл местный отдел полиции. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 10 ноября. Грузовик съехал в котлован, где в этот момент находились рабочие.