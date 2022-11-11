СКР расследует покушение на чиновника в Запорожской области
Москва, 11 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Факт покушения на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области будет расследован в СК России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Следственный комитет России
Следователи установят обстоятельства покушения на заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко. Утром 11 ноября в ливневом стоке около козырька многоквартирного дома в Мелитополе, где проживает чиновник, сработало взрывное устройство.
Как сообщало ИА REGNUM, замминистра жив, он получил лёгкие ранения.