Москва, 11 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Факт покушения на замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области будет расследован в СК России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Следователи установят обстоятельства покушения на заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко. Утром 11 ноября в ливневом стоке около козырька многоквартирного дома в Мелитополе, где проживает чиновник, сработало взрывное устройство.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра жив, он получил лёгкие ранения.