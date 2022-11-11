Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:34 — REGNUM В Новокузнецке 11 ноября открыли мемориальную доску памяти гвардии подполковника Виктора Кузьмина, погибшего в ходе спецоперации на территории бывш. УССР. Её разместили на фасаде здания лицея №76, в котором обучался боец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как рассказал мэр города Сергей Кузнецов, памятную доску открыли по инициативе брата погибшего Игоря Кузьмина и друга семьи — Станислава Шведова.

«В музей школы переданы фотографии Виктора Кузьмина, сканы наград и наградных документов, а также описание подвига, совершенного в марте 2022 года в городе Буче [на территории бывш. УССР]. За этот подвиг Виктор Викторович посмертно был награждён высокой наградой — Орденом мужества», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Сергей Кузнецов подчеркнул, что все имена героев Новокузнецка будут увековечены.