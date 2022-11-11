Сухум, , 13:29 — REGNUM По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Минск открывает посольство в странах в случае превышения годового товарооборота с ними $50 млн. Об этом 10 ноября в ходе выступления с отчётом о проделанной работе заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

Аслан Бжания Presidentofabkhazia.org

«Белоруссия реализует большой проект в Очамчырском районе, который значительно больше, чем $50 млн. Я думаю, что к тому времени мы подойдём к политическим аспектам наших взаимоотношений», — сказал Бжания.

Он также сообщил, что белорусский лидер пообещал помощь сельскому хозяйству Абхазии, предоставив технику, а том числе в лизинг.

Напомним, Лукашенко в сентябре посетил Абхазию, встретившись на госдаче «Пицунда» с Бжанией. Президент Белоруссии тогда заявил, что нужно развивать экономические отношения между странами.

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