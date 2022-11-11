Джакарта, , 13:26 — REGNUM Вулкан Мерапи, расположенный на границе специального региона Джокьякарты и Центральной Явы в Индонезии, начал извергать горячие облака, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Мерапи commons.wikimedia.org

Основываясь на наблюдениях центра исследований и развития технологий в области геологических катастроф, извержение наблюдалось 11 ноября в 09:05 и 12:08 по западно-индонезийскому времени. Зарегистрировано 42 лавинных землетрясения, 10 многофазных землетрясений, два тектонических землетрясения и 52 глубоких вулканических землетрясений.

Выброс вулканического материала в случае взрывного извержения может достигать радиуса трех километров от вершины горы.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, начал извергать горячие облака.

Читайте ранее в этом сюжете: Вулкан Семеру в Индонезии начал извергать горячие облака