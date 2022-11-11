Омск, , 13:20 — REGNUM Жителя Омска, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Алексеевича Мелёхина поздравили с 96-летием. Об это ИА REGNUM сообщили 11 ноября в мэрии города.

Ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Алексеевичу Мелёхину исполнилось 96 лет Скриншот с телеграм-канала мэра Омска Сергея Шелеста

В гостях у ветерана побывал мэр Омска Сергей Шелест.

«Побывал в гостях у замечательного человека, солдата Великой Победы Дмитрия Алексеевича Мелёхина. Сегодня ему исполнилось 96 лет. Накануне 9 Мая мы встречались с уважаемым ветераном, и я пообещал, что лично поздравлю его с Днём рождения», — отметил Шелест.

Дмитрий Алексеевич, несмотря на почтенный возраст, сохраняет бодрость духа. Он является активным участником ветеранского движения и проводит встречи с омскими школьниками.

«Спросил его, не требуется ли какая-то помощь, на что получил твердое «нет». Единственное, на что сетует ветеран — здоровье, шутит, что 96 лет — не 16», — рассказал мэр.

Он пожелал ветерану крепкого здоровья.

Справка: Дмитрий Мелёхин родился 11 ноября 1926 года. Окончил семь классов Большереченской средней школы. В ноябре 1943 года был призван в ряды Советской армии и прошел обучение в 17-й окружной школе стрелков по снайперской подготовке в Калачинске. Затем был направлен в действующую армию в качестве снайпера. На фронт попал в 1944 году, воевал в составе первого Белорусского фронта, прошёл дорогами войны от Бобруйска до Берлина. Участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина, где и встретил День Победы.

Дмитрий Алексеевич Мелёхин награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За отвагу» и другими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской и Курской битв Борису Ивановичу Быстрову 7 ноября 2022 года исполнилось 99 лет.

Читайте также: В Красноярске ветерана поздравили с 99-летием