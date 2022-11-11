Воронеж, 11 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Депутат, председатель постоянной комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищными отношениями Воронежской городской думы 51-летний Сергей Кудрявцев приговорён к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Решение 11 ноября вынесла судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Кудрявцев, являющийся учредителем ООО «Альянс ВК» и депутатом гордумы, ранее был признан судом Ленинского района Воронежа виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как было доказано в суде, в 2017 году Кудрявцев решил похитить земельный участок, находящийся под Дворцом культуры им. Кирова. Сам ДК принадлежал ООО «Альянс ВК», однако в здании имеется нежилое помещение, находящееся в федеральной собственности, в связи с чем участок под ним не подлежит отчуждению. Кудрявцев, зная об этом, Воронежской области заявление о предоставлении в собственность за плату вышеуказанного земельного участка без проведения торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. В результате с ООО «Альянс ВК» был заключен договор купли-продажи земельного участка за 783 тысячи рублей при кадастровой стоимости в 31 млн рублей. Позже компания зарегистрировала право собственности, что нанесло государству ущерб в сумму более 30 млн рублей. В настоящее время уже вступило в силу решение Арбитражного суда Воронежской области о признании недействительным договора купли-продажи.

Районный суд назначил депутату наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет со штрафом в размере 1 млн рублей. Прокуратура приговор обжаловала, и облсуд принял решение заменить условный срок на реальный. Кудрявцева взяли под стражу в зале суда.

Приговор вступил в законную силу.

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