Москва, 11 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. На левый берег Днепра успешно переправились все подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ на херсонском направлении. Об этом 11 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

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«На херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ни одной единицы российской военной техники и вооружения на правом берегу не было оставлено, и подчёркивается все военнослужащие ВС России переправились на левый берег Днепра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Киевский район Донецка.