Вологда, 11 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Вологодская область откажется от дорогостоящих мероприятий на предстоящих новогодних каникулах. Об этом в ходе прямой линии в соцсети «Вконтакте» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Сергей Дунчев. Под Новый год. 1951 г

«Не будет больших широкомасштабных гуляний и концертов, на которые требуется большое количество средств из муниципальных бюджетов, деньги сейчас нужны на решение других, более важных задач», — сказал Кувшинников,

При этом он отметил, что праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах.

«Новый год никто не отменял, во всех муниципалитетах будут установлены елки на центральных площадях, подсвеченные гирляндами, будут проведены детские новогодние мероприятия и праздники», — подчеркнул губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Петербурга отказались от масштабной закупки украшений к Новому году.