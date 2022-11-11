Москва, 11 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Все подразделения российских войск в Херсонской области переправились на левый берег Днепра, сообщили 11 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

В ходе ежедневного брифинга представители оборонного ведомства рассказали о завершении переправы войск на левый берег. Уточняется, что манёвр был завершён примерно в пять утра 11 ноября. При этом на правом берегу не осталось ни одной единицы военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Херсона рассказал, что в городе остались до 100 тысяч мирных жителей.