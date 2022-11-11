Когалым, Югра, 11 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Югре пассажирский самолёт рейса Москва — Когалым из-за проблем с механизацией кружил утром 11 ноября над аэропортом. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Aviasovet.ru ЮТэйр

Инцидент произошёл в 04:57 мск в районе аэродрома Когалыма. Пассажирский самолёт Boeing-737-500 авиакомпании «ЮТэйр» рейса UTA445 Москва (Внуково) — Когалым ушёл на второй круг из-за проблем с механизацией, совершив благополучную посадку в 5:05 мск.

Число пассажиров на борту Boeing-737-500 не указано.