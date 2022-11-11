Уфа, , 13:19 — REGNUM Закон о социальном питании принят в первом чтении в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев в своем телеграм-канале.

Школьное питание ИА REGNUM

Он пояснил, что принятие этого закона необходимо для закрепления на законодательном уровне понятия «Социальное питание».

«Сейчас это условное обозначение — закон четко конкретизирует, что относится к данной сфере», — пояснил министр.

Он также добавил, что принятие данного закона позволит утвердить единую систему требований, включая те, которые касаются создания равных условий доступа операторов социального питания к осуществлению деятельности.

По словам Гусева, закон позволит обеспечить возможность осуществлять мониторинг качества предоставления услуг, связанных с организацией социального питания в Башкирии.

«Законопроект также предусматривает возможность утверждения нормы обеспечения питанием детей», — отметил он.

Министр заверил, что в республике процесс совершенствования организации социального питания будет продолжен.