Саратов, 11 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. С 12 по 14 ноября на территории Саратовской области ожидается неустойчивый характер погоды, существенные перепады атмосферного давления и сильный порывистый ветер. Соответствующий прогноз публикует Приволжское управление Гидрометцентра.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

В субботу и воскресенье, 12–13 ноября, температурный режим превысит норму на 5-9 градусов. По ночам столбики термометров поднимутся до +5…+8 градусов, днем — +10…+12 °С. Местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах умеренный. Ветер западный от 7 до 12 м/с, временами порывы до 21 м/с.

В понедельник, 14 ноября, поступление холодного арктического воздуха приведет к понижению температуры. Вероятны небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега. Ночью похолодает до +5 градусов, днем — не выше +6 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, Пензенская область с 12 по 14 ноября окажется во власти мощного циклона.

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