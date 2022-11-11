Ульяновск, 11 ноября 2022, 13:14 — REGNUM В Ульяновской области в туристическую программу включили экскурсионный маршрут по святым местам «Святыни старого Симбирска». Первый ознакомительный тур пройдёт 15 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Православие
Православие
Дарья Антонова, ИА REGNUM

Маршрут «Святыни старого Симбирска» разработан Спасским женским монастырём при содействии регионального Агентства по туризму. Расширенный вариант маршрута предусматривает посещение знакомых мест, связанных с основными вехами истории православия в Ульяновске (ранее — Симбирск), который является центром Симбирской епархии.

Туристический маршрут включает несколько объектов — в частности, четыре храма, лютеранскую кирху, место рождения Андрея Блаженного и место пребывания патриарха Сергия, Спасский женский монастырь, Спасо-Вознесенский комплекс. Первый тур пройдёт 15 ноября.

Напомним, что в Ульяновской области к сбору гуманитарной помощи для военнослужащих подключились священнослужители. В частности, в октябре от монастыря в честь иконы Божией Матери «Знамение» села Ляховка была передана гуманитарная помощь для бойцов, которые находятся в зоне проведения СВО.

Подробнее: Монахини в Ульяновской области передали военнослужащим гуманитарную помощь

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновска укрепляют оползневой склон, где весной из-за подвижек грунта вводили режим повышенной готовности. Это требуется для сохранения храмового комплекса.

Читайте также: В Ульяновске спасают от «сползания» в пропасть храмовый комплекс