Ульяновск, 11 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области в туристическую программу включили экскурсионный маршрут по святым местам «Святыни старого Симбирска». Первый ознакомительный тур пройдёт 15 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Православие

Маршрут «Святыни старого Симбирска» разработан Спасским женским монастырём при содействии регионального Агентства по туризму. Расширенный вариант маршрута предусматривает посещение знакомых мест, связанных с основными вехами истории православия в Ульяновске (ранее — Симбирск), который является центром Симбирской епархии.

Туристический маршрут включает несколько объектов — в частности, четыре храма, лютеранскую кирху, место рождения Андрея Блаженного и место пребывания патриарха Сергия, Спасский женский монастырь, Спасо-Вознесенский комплекс. Первый тур пройдёт 15 ноября.

Напомним, что в Ульяновской области к сбору гуманитарной помощи для военнослужащих подключились священнослужители. В частности, в октябре от монастыря в честь иконы Божией Матери «Знамение» села Ляховка была передана гуманитарная помощь для бойцов, которые находятся в зоне проведения СВО.

Подробнее: Монахини в Ульяновской области передали военнослужащим гуманитарную помощь

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновска укрепляют оползневой склон, где весной из-за подвижек грунта вводили режим повышенной готовности. Это требуется для сохранения храмового комплекса.

Читайте также: В Ульяновске спасают от «сползания» в пропасть храмовый комплекс