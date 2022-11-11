Лондон, , 13:20 — REGNUM Великобритания может оказаться в ситуации, когда ей станет сложно доказывать свою приверженность НАТО. Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на представителей Лейбористской партии, решимость британских властей внести вклад в обороноспособность Североатлантического альянса «перед лицом российской агрессии» подрывается из-за проблем с вооружением в стране и сокращением численности армии.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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На первый план лейбористы проблемы собственно оборонного комплекса страны.

«Программа создания бронированных автомобилей Ajax стоимостью 5,5 миллиарда фунтов стерлингов отстаёт от графика на несколько лет […] А планы по вводу в эксплуатацию нового разведывательного самолёта E-7A Wedgetail были перенесены как минимум на 2024 год», — отмечается в публикации.

При этом «теневой» министр обороны Великобритании Джон Хили резко раскритиковал планы Британии по отправке оборудования и военного контингента в Эстонию. По его словам, план по развертыванию боевых кораблей Apache и транспортных вертолетов Chinook в Эстонии ударит по обороноспособности Соединённого Королевства.

Кроме того, добавил Хили, у правительства нет никакого плана по сокращению издержек, в то время как британская армия сократится до 725 тысяч военнослужащих.

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«Таких цифр не было с наполеоновских времен. Это может подорвать способность Великобритании вносить полноценный вклад в НАТО», — подчеркнул он.

«Лондону будет сложно выполнить свои обязательства перед альянсом из-за проблем с закупкой военного оборудования и сокращением численности британской армии. Экономический кризис увеличил издержки на оборону. Решимость Великобритании против России подрывается», — отмечается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что численность воинского контингента Великобритании в Эстонии до конца 2022 года будет сокращена почти в два раза. По данным издания, до следующего Рождества из числа находящихся в настоящее время в Эстонии свыше 1,6 тыс. британских военнослужащих 700 человек покинут прибалтийскую республику.