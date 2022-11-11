Иркутск, 11 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. По постановлению заместителя прокурора Иркутской области, чиновник привлечен к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства. Подробности по итогам проверки 11 ноября сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.

Чиновник

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ региональным министерством строительства соглашение о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий национального проекта «Демография» по строительству и реконструкции образовательных организаций на 2022 г., было заключено с нарушением установленного законом срока.

На этом основании заместителем прокурора области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ («Нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов»).

Управлением федерального казначейства по Иркутской области по материалам прокуратуры региональный министр строительства привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения. Постановление УФК в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Приангарье возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств в размере свыше пяти миллионов рублей.

Читайте также: В Приангарье выявлено нецелевое расходование бюджетных средств