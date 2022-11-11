Москва, 11 ноября 2022, 13:11 — REGNUM Российскую спецоперацию на территории бывш. УССР можно завершить, достигнув целей с помощью переговоров. Об этом 11 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который полагает, что конфликт можно завершить до того, как российские войска покинут территорию бывш. УССР. Пресс-секретарь рассказал журналистам, что спецоперацию можно завершить после выполнения её целей либо достигнув этих целей с помощью переговоров.
«Но мирные переговоры с учётом позиции [киевской] стороны невозможны», — уточнил пресс-секретарь.