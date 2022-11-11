Москва, 11 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Российскую спецоперацию на территории бывш. УССР можно завершить, достигнув целей с помощью переговоров. Об этом 11 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который полагает, что конфликт можно завершить до того, как российские войска покинут территорию бывш. УССР. Пресс-секретарь рассказал журналистам, что спецоперацию можно завершить после выполнения её целей либо достигнув этих целей с помощью переговоров.

«Но мирные переговоры с учётом позиции [киевской] стороны невозможны», — уточнил пресс-секретарь.