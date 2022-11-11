Москва, 11 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Впечатлениями от своей рабочей поездки в Луганск поделился 11 ноября с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Луганск, на самом деле… прекрасный, очень красивый город. Там активные работы дорожные ведутся, и так он приводится в порядок. Ясно, что видны какие-то проблемы, тем не менее там активные работы ведутся, чтобы город становился лучше», — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что был поражён хорошими функционированием систем города, и добавил, что его впечатлила республиканская больница, где также проходят лечение военные.

«Министр здравоохранения Луганской Народной Республики — совершенно очаровательная женщина, деловая, эффективная, пробивная… Там делают сложнейшие операции», — указал Песков, добавив, что республиканская больница также оказывает эффективную медицинскую помощь в том числе — высокотехнологичную, жителям региона и освобождённых территорий.

При этом пресс-секретарь президента РФ рассказал, что он также был поражён работающими в области госвласти и информации, а также в СМИ людьми, у которых имеются профессионализм, позитивный настрой, готовность к вызовам и пытливость.

«Это вызывает искреннее восхищение. А там, конечно… проблем много. Там предстоит огромная работа и для гражданских, и для военных, поэтому работы много», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изменений в позиции Киева по диалогу с Россией не фиксирует Москва, киевский режим не хочет переговоров.