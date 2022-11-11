Кочубеевский район, Ставропольский край, 11 ноября 2022, 13:18 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ЧП в школе станицы Барсуковской Кочубеевского района. В результате конфликта двух подростков один из них погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дело
Дело
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Инцидент случился днем 10 ноября. Следствие установило, что между учащимися одного из классов произошла потасовка. Во время драки один из них нанес травму, в результате чего пострадавший скончался.

«Между 15-летними одноклассниками произошла потасовка. В результате полученной травмы самочувствие несовершеннолетнего резко ухудшилось. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось», — сообщили подробности трагедии в СК по региону.

Следствие проводит оперативные мероприятия по делу, назначены судебные экспертизы. Расследование взял под личный контроль руководитель краевого следственного управления СКР.

Ряд СМИ сообщает, что драка завязалась из-за того, что один из девятиклассников измазал одежду другого мелом.